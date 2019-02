Turno infrasettimanale nel girone G di Serie D. Torna a in seconda posizione il Trastevere, che batte 2-0 la Lupa Roma e risponde al successo del Lanusei, che a Fregene ha piegato a sua volta la resistenza dell'Atletico con un gol di Bernardotto. Il secco 2-0 sul campo della Lupa Roma dei trasteverini è stato firmato da Cardillo e Lorusso e ha riportato la squadra romana al secondo posto, dato che è scivolato il Latte Dolce (che occupava la seconda posizione) per mano dell'Anagni (1-0 gol di Capuano).

Continua la risalita dell'Avellino, che ha superato di misura (1-0) la Flaminia Civita Castellana, sempre più invischiata nella zona play-out. Pareggio senza reti (0-0) per il Monterosi, che non riesce a passare sul campo dell'Anzio, fanalino di coda del girone. Nella zona play out, vincono il Budoni, con un pirotecnico 4-3 sul Cassino, e il Ladispoli, che supera 2-1 l'Aprilia tra le mura amiche (doppietta di Cardella e Corvia i marcatori). L'Ostia Mare è stato sconfitto dalla Torres 1-0 e vede avvicinarsi le inseguitrici tra cui il Castiadas, che ha pareggiato in casa dell'Albalonga (1-1 firmato da Pippi e Mesina.



