Il Trastevere Calcio porterà con sé anche al "Partenio" di Avellino, dove giocherà domenica il big match fra le due capoclassifica del girone G della Serie D, il ricordo di Bernardo Bertolucci. Gli amaranto del presidente Pier Luigi Betturri scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico scomparso lunedì scorso. Bertolucci, che simpatizzava per la squadra del Rione e abitava da quasi 50 anni in via della Lungara, quindi nel cuore del quartiere, è stato sempre vicino a Trastevere e alle sue problematiche attraverso documentari e iniziative di carattere sociale. Aveva sposato anche la causa de 'I ragazzi del Cinema Americà che, grazie anche all'aiuto del Trastevere Calcio e di tante personalità importanti, è stata poi vinta con il ritorno alle proiezioni in piazza San Cosimato. «Non possiamo non ricordarlo - dice Betturri, anche lui abitante del Rione -, perché il Maestro era uno di noi. Negli ultimi tempi si muoveva tra l'inizio di via della Lungara e via Garibaldi a bordo della sua sedia a rotelle motorizzata. A volte, quando c'era il sole, faceva un giro più lungo fino a piazza Santa Maria in Trastevere. Simpatizzava per noi, e lo porteremo nel cuore».

