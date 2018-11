© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trastevere avanti tutta. Con il successo contro l'Anzio (1-0, gol di Tajarol), la squadra di Fabrizio Perrotti ha di nuovo allungato il passo in vetta al girone G. Domenica, la squadra rionale sarà impegnata in casa contro la neo promossa Città di Anagni. Un impegno, sulla carta, abbordabile. «Poi, però, ci aspetteranno due gare difficili contro l'Avellino e SFF Atletico», ricorda il presidente Pier Luigi Betturri. «Affronteremo due squadre che sono ad alto rischio per tutti, considerando gli obiettivi prefissi ad inizio stagione e i rispettivi organici. Ma ho fiducia piena nella mia squadra e sono certo che sapremo uscire bene da questi due confronti, che comunque non saranno determinanti per la stagione. Il campionato, come ripeto da tempo, si deciderà come sempre a primavera».A commentare la gara vinta ieri ad Anzio è Alessio Calisto, difensore classe '99: «Era importantissimo prendere i tre punti perchè ci hanno permesso di restare da soli in vetta alla classifica. Abbiamo affrontato una squadra di bassa classifica con le difficoltà tipiche di questi incontri, nei quali ti trovi di fronte una squadra m,olto chiusa. Domenica, contro l'Anagni probabilmente vivremo la stessa situazione, anche perchè, ora che siamo in vetta, ogni squadra che si trova ad affrontare la prima in classifica gioca con il coltello fra i denti e si chiude in difesa. Come ad Anzio, tuttavia, dovremo avere la tenacia di giocare fino all'ultimo minuto e di sfruttare ogni occasione a disposizione».