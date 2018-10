© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Trastevere si accomodato in testa alla classifica del girone G, con il successo di ieri per 2-1 sul Budoni. Posizione condivisa con l’Avellino. I rionali sono tornati a guidare il gruppo delle squadre del proprio girone dopo oltre un anno di assenza. La prima posizione era infatti stata occupata dal Trastevere nelle prime due giornate dello scorso campionato. Allora sulla panchina c'era Gardini (oggi tecnico del Lanusei) mentre ora c’è Perrotti. Gli avversari, un anno fa erano Rieti e Albalonga, questa volta sono, oltre ai campani, Vis Artena e SFF Atletico.Rispetto a quel primato, oggi il Trastevere ha una rosa che durante l’estate è stata rivista e corretta con l’innesto di nuovi elementi. Uno dei confermati è l'attaccante Ciccio Cardillo, che spiega il momento sì degli amaranto: «Abbiamo trovato la condizione migliore con il passare delle partire, per questo sono arrivati sei risultati utili consecutivi». Per il ,bomber quella di domenica scorsa è stata la quarta presenza, timbrata dal secondo gol. Il tecnico Perrotti è uno che crede nelle sue potenzialità. «E’ un ottima persona - ha detto ancora Cardillo - sopratutto per quello che riguarda rapporti con i giocatori. E' riuscito a creare un buon gruppo: è un tecnico molto preparato a livello tecnico».Nuovo tecnico, nuovi metodi e nuove sensazioni per Cardllo. «La squadra di quest'anno è più completa di quella della precedente, se non altro perché la rosa è ampia. Per dire che siamo più forti però occorre migliorare la posizione della passata stagione». Gli obiettivi, per il momento, non sono hanno contorni definiti: «Puntiamo a toglierci belle soddisfazioni, anche se il primato appena conquistato deve essere un punto di partenza e non di arrivo».Il prossimo impegno del Trastevere è fissato per dopodomani. Allo Stadium è in programma il derby contro la Lupa Roma, con inizio alle 15. «Intanto c’è da confermare quanto fatto di buono fino ad ora. E' comunque una partita difficile anche se la classifica dice il contrario. Ma queste sono le gare più pericolose».