Tesseramenti irregolari, è scattata l’indagine da parte della Procura federale della Figc sul caso dei trentanove giocatori, molti dei quali finiti al Città di Palombara che sono tornati alla Flaminia Calcio Civita Castellana dopo la decisione presa dal tribunale nazionale della Figc che li ha considerati nulli. Quest’ultimo aveva riconosciuto valide le ragioni della società civitonica, che si è vista svicolare attraverso il modello 108, con la firma dell’ex presidente Roberto Ciappici a giugno scorso i giocatori e aveva presentato ricorso.I giudici, dopo una serie di accertamenti e convocazioni avevano dato piena ragione al sodalizio civitonico guidato da Francesco Bravini e i calciatori era tornati alla base con questa motivazione. « Tutti gli accordi ex art. 108 impugnati sono stati sottoscritti dal Sig. Roberto Ciappici nel 2018 e, dunque, in un periodo in cui lo stesso non rivestendo più alcuna carica all’interno della Asd Calcio Flaminia, non aveva il potere di impegnare la Società».Ma la storia non è finita li. Il fascicolo è passato in mano alla Procura che ha aperto un’inchiesta per stabilire se vi siano state delle negligenze o tentativi d’illecito da parte degli stessi giocatori, dell’allora presidente Roberto Ciappici, oltre al coinvolgimento o meno di tesserati di altre società.A quanto sembra alcuni giocatori sono già stati ascoltati nella sede della Procura di via Campania a Roma e altri saranno convocati nei prossimi giorni. Ieri è stata la volta del segretario della Flaminia Ottavio Macino e del presidente Francesco Bravini che hanno ribadito la tesi, di un possibile imbroglio ai danni dei rossoblù .Quasi certamente sarà convocato anche Roberto Ciappici a raccontare la sua versione nei prossimi giorni. Quanto ai giocatori alcuni sono tornati di gran carriera alla Flaminia, altri hanno appeso gli scarpini al chiodo in attesa di conoscere il futuro.Un precedente caso, per la cronaca, è terminato con molte radiazioni e una valanga di squalifiche di almeno tre anni.