Tragedia a Torino: muore in campo calciatore diciottenne dilettante

Shock a Torino per la morte (cerebrale) del calciatore 18 enne originario del Camerun Adrien Sandjo, colto da un malore in campo, durante un allenamento. Le condizioni del giovane sono apparse immediatamente critiche, a causa di un arresto cardiaco durante il secondo tempo della partitella tra la rappresentativa regionale Under 19 Piemonte e Valle d’Aosta, sul terreno di gioco del Beppe Viola mercoledì pomeriggio. Dopo essersi accasciato a terra, appena entrato in campo, Adrien non ha più dato segni di vita, innescando l’intervento immediato dei sanitari mentre i compagni - compresa la situazione - gli facevano “da scudo” come per Eriksen, durante gli ultimi europei. Purtroppo peró stavolta nessun lieto fine: l’ambulanza lo ha trasportato alle Molinette in condizione disperate, in prognosi riservata, e oggi i medici hanno dichiarato la morte cerebrale: gli organi saranno donati