«Mai subìta nella mia carriera sia di giocatore che di allenatore un ko così pesante». Non usa troppi giri di parole il tecnico del Pontinia Fabrizio Cencia, dopo l’incredibile 7-0 incassato domenica al “Riciniello” contro la Mistral Città di Gaeta. Un ko duro da digerire, che per fortuna non scalfisce il primato degli amaranto, grazie al concomitante scivolone di Ferentino ed Anitrella. La vetta resta immutata a quota 37 con una lunghezza di vantaggio sul Ferentino, che domenica sarà al “Comunale” per l’attesissimo big match. «La Mistral è tra le favorite del torneo, ma non giustifica il nostro atteggiamento – prosegue Cencia - Non siamo mai entrati in partita, la prestazione è stata da dimenticare, non c’è dubbio. Stare al comando ci fa piacere, ma, lo dico e lo ripeto, non siamo noi la favorita numero uno perché esistono altre compagini più attrezzate della nostra». Pontinia che non vanta più la miglior difesa del girone D. «Siamo appena agli inizi del girone di ritorno. Ci sono otto compagini racchiuse in un fazzoletto di sei punti. Noi diremo la nostra fino all’ultimo«, la tesi del portiere classe '91 Marko Ristic.