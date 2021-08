Trabzonspor-Roma, le probabili formazioni della Conference League

Martedì 17 Agosto 2021, 14:24 - Ultimo aggiornamento: 14:37

Scatta l'ora del primo impegno ufficiale della stagione. Roma-Trabzonspor degli spareggi di Conference League si gioca giovedì 19 agosto alle 19.30 in Turchia. I giallorossi hanno come obiettivo quello di indirizzare subito il discorso qualificazione in vista del ritorno, in programma il 26 agosto allo stadio Olimpico. I turchi nel turno precedente hanno eliminato il Molde ai calci di rigore e partono sfavoriti, ma Mourinho non ha intenzione di fallire il primo step stagionale.

Roma, Smalling ko: lesione muscolare al flessore. Stop di almeno 15 giorni

La brutta notizia per la Roma è arrivata dall'allenamento di martedì mattina: Chris Smalling ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra e sicuramente non sarà convocato (rischia di star fuori almeno due settimane). In porta ci sarà il neo acquisto Rui Patricio, in difesa gli esterni saranno Karsdorp e uno tra Vina e Calafiori (con il primo favorito). In mezzo Mancini e Ibanez. A centrocampo come contro il Raja Casablanca spazio a Cristante e Veretout mentre sulla trequarti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. La punta sarà Eldor Shomurodov, in vantaggio su Mayoral. Abraham ancora non disponibile. Tra gli avversari vecchie conoscenze del nostro campionato: i due ex romanisti Gervinho e Bruno Peres ma anche Marek Hamsik. Ecco le probabili formazioni di Trabzonspor-Roma.

Le probabili formazioni di Trabzonspor-Roma

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Peres, Edgar, Hugo, Koybasi; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.