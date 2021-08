Conference League, il video con gol e highlights di Trabzonspor-Roma

Venerdì 20 Agosto 2021, 11:47

È finita 2-1 per la Roma l'andata del playoff della nuova competizione Uefa, l'Europa Conference League. Il Trabzonspor è stato battuto dagli uomini di José Mourinho. Si tratta del primo match ufficiale del tecnico giallorosso, un esordio che fa ben sperare i tifosi per la stagione che sta per cominciare.

Primi 45' a reti inviolate, la partita si sblocca nel secondo tempo: gol di Pellegrini al 55', pareggio di Cornelius al 64' e poi la vittoria giallorossa a fine match. Colpo di testa di Mancini, palo, deviazione di Shomurodov: il gol dell'uzbeko è quello decisivo. In questo video riviviamo insieme i gol e gli highlights della partita a Trebisonda. Ecco com'è andata.