Termina uno a uno la gara tra Eretum Monterotondo e Villalba, il fair play ha contraddistinto l'andamento della gara. Il Villalba va in vantaggio con Alfonsetti che non si accorge che l'Eretum ha un uomo a terra in chiara difficoltà. Alla ripresa del gioco i ragazzi di Leone concedono il vantaggio a Trincia che in solitaria va a siglare il facile pareggio. Un gesto di grande sportività che ha reso valore ad una buona gara, con il Villalba che ha tenuto a riposo alcuni elementi in vista del grande appuntamento di mercoledì in finale di Coppa contro il Real Monterotondo Scalo. Assenze pesanti anche in casa Eretum Monterotondo. Un risultato di cui parla con soddisfazione l'allenatore Gregori al termine del match: "Non è stata una gara bellissima, complici le definzioni, entrambe le squadre sono entrate in campo rimaneggiate. Loro addirittura di più considerato il turn over. Abbiamo faticato all'inizio perchè ci siamo messi in campo in un modo che non avevamo mai provato quindi è stato tutto più complicato. Il secondo tempo siamo andati un pochino meglio. Il Villalba si è dimostrata una squadra tosta e non a caso mercoledì si andrà a giocare una finale importante. Ci prendiamo questo punto con soddisfazione". Gregori, uno che di calcio ne ha visto a grandi livelli, riconosce agli avversari l'onore del gesto che ha portato al pareggio dei suoi: "Voglio rimarcare il gesto di grande fair play che hanno fatto nel farci segnare a palla ferma dopo che il loro gol è nato con un nostro uomo a terra. Un grande esempio di sportività che merita di essere esaltato perchè di gesti così se ne vedono pochi. Complimenti alla loro sportività, gli faccio un grosso in bocca al lupo per la finale di Coppa Italia".