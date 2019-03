Tournée Usa, la Roma sfiderà Arsenal, Benfica e Chivas

Anche questa estate la Roma volerà negli Stati Uniti per partecipare all’International Champions Cup. Una tournée oltreoceano che servirà al club di Pallotta per farsi conoscere a livello internazionale sfidando grandi club europei. Nel sorteggio avvenuto nella mattinata americana i giallorossi sono stati estratti nel girone con Arsenal, Benfica e Chivas di Guadalajara. In rappresentanza della Roma c’era l’ex John Arne Riise.



Ecco le date e le città in cui si giocheranno i 3 match:



16 luglio – Roma vs Chivas (SeatGeek Stadium di Bridgeview, Illinois)



20 luglio – Arsenal vs Roma (Bank of America Stadium di Charlotte)



24 luglio – Roma vs Benfica (Red Bull Arena di Harrison, New Jersey)





