Totti: «Zaniolo dovrà essere continuo per sperare nel Pallone d'Oro»

Francesco Totti gira l’Italia in lungo e largo per consolidare la sua nuova attività di procuratore sportivo. Oggi l’ex attaccante si trovava a Castel Volturno assieme a Vincent Candela per far visita a Rino Gattuso e Lorenzo Insegne. Intercettato dai microfoni di Sky all’uscita del centro sportivo si è soffermato su Nicolò Zaniolo: «È lunga per vincere il Pallone d’Oro. Deve dare continuità a quello che sta facendo», ha detto commentando le recenti parole di Fabio Capello. Totti ha poi parlato della sfida di Europa League della Roma e quella del Napoli contro il Barcellona: «Gattuso sta alla grande, spero che ce la faccia contro il Barcellona. La Roma? Anche lì ci sarà da sperare».

