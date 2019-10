Totti torna in campo con Aquilani e Vucinic: lunedì prossimo il match alla Longarina

Francesco Totti torna in campo e lo fa con la sua squadra di calcio a 8 presso il centro sportivo alla Longarina. L’ex dirigente giallorosso è stato convocato dall’allenatore Cancellieri che lo schiererà titolare come nella prima di campionato contro il Winspeare f8 vinta per 4-2. Francesco è ancora a secco di gol, ma potrebbe aprire le marcature grazie a Mirko Vucinic e Alberto Aquilani che lunedì 14 ottobre alle ore 21 saranno presenti in campo nella sfida contro la Roma C8 in cui militano anche Zaccardo e Di Michele.





