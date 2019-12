Francesco Totti e l'incontro con Spelacchio. L'ex capitano della Roma è adesso il testimonial della pubblicità di Netflix girata per il Natale in arrivo. “Se il Natale chiama… i veri fuoriclasse rispondono” si legge sul post pubblicato dalla piattaforma digitale. Dopo il cameo per “Romolo e Giuly 2”, ancora una volta l’ex numero 10 della romanista si diverte con la recitazione. In attesa, poi, del docufilm sulla sua vita.

Ultimo aggiornamento: 23:15

