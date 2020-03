Totti si traveste da "Don Francesco" per Amazon: online il reality Celebrity Hunted

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Totti debutta nel reality prodotto da Amazon “Celebrity Hunted”, proprio nel giorno in cui nove anni fa ha realizzato una doppietta nel derby contro Lazio sfoggiando la maglia “6 sempre unica” dedicata alla moglie Ilary Blasi. Adesso Francesco è costretto a casa per via dell’emergenza sanitaria coronavirus e per passare il tempo ha improvvisato una videochiamata con il suo amico Bobo Vieri per organizzare un futuro viaggio a Las Vegas. A dare qualche ora di sollievo ai tifosi romanisti a casa, invece, è il reality in cui l’ex numero 10 assieme ad altri concorrenti (Fedez, Luis Sal, Santamaria, Barra, Del Bufalo, Della Gherardesca e Caccamo) deve scappare per non farsi catturare da degli agenti speciali. La strategia di Francesco è quella di travestirsi in Don Francesco dopo essersi scambiato gli abiti con un sosia che ha spedito al castello di Santa Severa. Mentre gli agenti inseguono il Totti sbagliato a bordo di una Lamborghini, quello vero è fuggito con un frate verso il Monastero San Vincenzo (Viterbo) in cui ha dormito in una cella appartenuta un tempo ad un esorcista e si è dilettato in una partita di calcio con i confratelli.