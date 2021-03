Totti tra la serie tv e lo scouting: oggi era ospite al centro sportivo del Sassuolo

Francesco Totti ospite d’onore del Sassuolo a tre giorni dalla partita contro la Roma. L’ex attaccante, che ormai svolge il lavoro di agente sportivo con la sua CT10 Management, è andato in visita a Reggio Emilia accompagnato dal fedelissimo collaboratore Vincent Candela. I due hanno incontrato il tecnico De Zerbi che ha colto l’occasione per presentarli alla squadra.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI A "Speravo de morì prima" è il momento del... IL DOCUFILM Il documentario su Francesco Totti in finale per il David di Donatello FRANCESCO TOTTI «Speravo de morì prima», la serie Sky su Totti SU SKY “Speravo de morì prima”, al via su Sky la serie su...

A "Speravo de morì prima" è il momento del vero Francesco Totti

Chissà che Totti abbia non abbia messo nel mirino qualche calciatore dei neroverdi al quale offrire i servizi della sua società. Intanto, in rete non si fa altro che parlare del finale della serie tv ispirata alla sua vita da calciatore “Speravo di morì prima”: ieri è andato in onda il finale che ha emozionato migliaia di romanisti. Una serie che ha suscitato anche qualche polemica, in molti, infatti, si sono scagliati contro l’attore Gianmarco Tognazzi per l’interpretazione di Spalletti: «A me non sta antipatico, capisco che possa esserlo ai tifosi della Roma. I fatti parlano: la serie non è quello e basta, è tanto di più», le sue parole all’emittente Radio Radio.

Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA