Totti selezionato per la Nazionale di calcio a 5, Montemurro: «Un sogno vederlo vestire Azzurro»

Non solo calcio a 11 e a 8, Francesco Totti è stato selezionato anche per giocare a calcetto. Dopo le prestazione inanellate ultimamente in cui l’ex numero 10 ha dato spettacolo (lunedì scorso alla Longarina è stato autore di una tripletta), il presidente della Divisione calcio a 5 Andrea Montemurro ha espresso il desiderio di vederlo vestire la maglia Azzurra: «Visto che Totti gioca ora il calcio a otto ed è ancora in buona forma, sarebbe un sogno vederlo su un campo di futsal con la maglia della Nazionale, magari già nelle qualificazioni mondiali della prossima settimana», ha dichiarato il dirigente a Sportitalia. Le prossime avversarie dell’Italia saranno la Bielorussia, l’Ungheria e l’Inghilterra.





