Totti, le scuse di Sabatini: «Con te ho fatto una caz...». La risposta di Francesco è emozionante

Giornata piena di emozioni per Francesco Totti: dopo aver dato l’annuncio di essere guarito definitivamente dal Covid ricevendo migliaia di messaggi, ha incassato anche le scuse di Walter Sabatini. Nel corso della presentazione dell’autobiografia di Sinisa Mihajlovic ‘La Partita della Vita’ su gazzetta.it, l’ex direttore sportivo giallorosso si è scusato per quanto successo in passato: «Francesco è come la luce sui tetti di Roma al tramonto, una luce che non vuole mai morire, è vivida e arriva fino alla notte. Ma ho un grande rammarico nella mia vita perché in una o due circostante, in separata sede, gli ho detto “Smetti!”, perché avevo paura che le sue qualità fisiche declinassero, mi sarebbe dispiaciuto se avesse chiuso la sua carriera tramontando in campo».

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI ​Festa del Cinema, emoziona il docufilm su Totti. Il regista... COVID Francesco Totti e il Covid: «Ho avuto una polmonite bilaterale,... CALCIO Totti, i tifosi invocano il ritorno alla Roma. L'ex capitano:... SPORT Pellegrini guarisce dal Covid: visita di idoneità a Villa... CALCIO Roma, Pellegrini negativo al Covid: «Sono carico e pronto a...

LEGGI ANCHE --> Francesco Totti e il Covid: «Ho avuto una polmonite bilaterale, le forze andavano via». Curato dal medico di Berlusconi

Poi, con la voce spezzata dall’emozione Sabatini ha continuato: «Ho capito di aver detto una grande caz… perché lui giocava divertendosi. La sensazione di aver fatto un grande errore con lui è aumentata soprattutto dopo aver visto il suo film. Fino all’ultimo si è divertito, quindi ti chiedo scusa Francesco. Ho fatto una cazz.., una delle tante della mia vita». Totti ha ascoltato in silenzio e poi senza far pesare nulla al suo interlocutore ha risposto: «Non si preoccupi direttore, tutti facciamo le caz… È una frase bellissima, la terrò per sempre con me». Chapeau.

Ultimo aggiornamento: 21 Novembre, 00:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA