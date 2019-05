Totti, rumors su un suo possibile addio. La società smentisce

Giornata nera in casa Roma. Dopo il “no” di Antonio Conte a mezzo stampa rifilato ai giallorossi e che ha rovinato i sogni di gloria dei tifosi, si aperto il caso Francesco Totti. Secondo quanto riportato dall’emittente Rete Sport l’ex numero 10 sarebbe pronto ad abbandonare il suo ruolo di dirigente per non sentirsi un peso per il club e lasciare spazio a chi dovrà ricostruire la squadra dopo una stagione da buttare. L’indiscrezione ha suscitato l’immediata reazione della società guidata da Pallotta che con forza ha smentito l’eventualità di un addio di Totti, descrivendo il dirigente risentito per come una notizia priva di fondamento si sia diffusa in maniera incontrollata.

Ultimo aggiornamento: 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA