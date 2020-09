Prima a Trigoria non entrava, ora si. Significa che forse, Francesco Totti, là dentro potrò tornare defiitivamente. Un primo passo è stato fatto. In mattinata l’ex capitano giallorosso è comparso a sorpresa alle spalle dell’amico e collega Vincent Candela, durante un suo collegamento per Roma TV. Due giorni fa Totti si era espresso sul suo ritorno alla Roma: “Farò delle cose carine, ormai lo sanno tutti…”.



Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA