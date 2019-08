Totti avverte la Roma: «Servono rinforzi per andare in Champions. Il derby? Forse sarò in tribuna»

In occasione del dodicesimo Trofeo Francesco Totti che si disputerà nel centro sportivo alla Longarina, l’ex capitano della Roma è tornato a parlare commentando la stagione da poco iniziata: «Senza rinforzi credo sia difficile andare in Champions, ma spero di sbagliarmi. Quando sei nel mondo del calcio da 30 anni è difficile che sbagli.I tifosi sperano in una grande Roma che possa tornare in Champions. È quello che si merita la gente e spero la società stia lavorando in questo senso. Per me le prime tre posizioni sono già fatte, poi tutto può succedere. Purtroppo si lotterà per il quarto posto. La realtà dei fatti è questa vedendo quello che è successo in questo pre-campionato. Io metterei come ordine Juve e poi Napoli e Inter a pari merito», sono le parole dell’ex dirigente giallorosso a Radio Radio.

Totti non ha avuto modo di conoscere il nuovo tecnico Fonseca, ma da lontano gli fornisce la giusta formula per vincere: «Deve rimanere se stesso e non sentire cosa succede fuori. I tifosi sono dalla sua parte, lui ha fatto di tutto per venire qui e portare in alto la squadra. Da quello che so io oltre a essere una grande persona è anche un grande allenatore con idee e principi giusti. Bisogna stargli vicino». Domenica alle 18 si giocherà il derby: «Potrei esserci, sto valutando. Sono non andassi sarebbe la prima volta che non andrò allo stadio a vedere il derby dal vivo. Anche da infortunato o squalificato ero sempre lì. Questo mi fa pensare. Vedere la partita davanti alla tv domenica mi ha fatto pensare e riflettere. È una mia decisione che continuo a rispettare. Da tifoso spero che la società possa fare qualcosa in più in questi giorni che mancano in modo tale che la Roma possa competere almeno per un posto in Champions League».

In chiusura qualche indizio sul futuro: «Ho avuto avuto 3-4 proposte in Italia e in Europa, ma dovevo prendere tempo e decidere realmente. Ora ho riflettuto e sicuramente prenderò questa strada che nessuno sa, ma che tra poco svelerò. Sempre nel mondo del calcio. Ai tifosi della Roma dico che l’amore è reciproco e rimarrà sempre. Io sarò sempre al loro fianco anche se non sarò con loro sugli spalti».



