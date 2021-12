Totti torna allo stadio Olimpico dopo due anni per Roma-Inter (l'ultima volta c'era il Milan)

Era il 27 ottobre del 2019 quando Francesco Totti, insieme a suo figlio Cristian, si è fatto vedere allo stadio Olimpico, cinque mesi dopo aver dato l’addio alla Roma con la conferenza fiume al Coni. C’era Roma-Milan. Torna stasera, i giallorossi affrontano un’altra milanese, l’Inter. Francesco, ospite di uno sponsor, torna tifoso da stadio.

In tribuna ci saranno, come sempre, anche i proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin e il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. Anche la Roma stessa ha annunciato con un tweet la presenza dell'ex capitano. "Questa sera c'è anche lui a tifare Roma con noi". Totti sarà ospite di digitalbits (sponsor Roma) e incontrerà i Friedkin, e lunedì mattina, tra l'altro, a partire dalle dieci, verrà nominato Global Ambassador in una conferenza stampa dalla stessa fondazione digitalbits.