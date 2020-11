Cresce ogni giorno di più la voglia dei tifosi della Roma di rivedere Francesco Totti varcare di nuovo i cancelli di Trigoria. Dopo il film andato in chiaro lunedì sera migliaia di sostenitori giallorossi hanno cominciato a inondare i social con richieste al club di un suo ritorno. Di certo è un’operazione che Dan Friedkin proverà a mettere a segno, ma per il momento non ci sarebbe stato alcun avvicinamento tra le parti, come confermato dallo stesso Totti al Messaggero: «Per adesso nessuno mi ha contattato dalla Roma».

Parole che, però, non chiudono le porte a un riavvicinamento: la società ha certamente intenzione di riportarlo a Trigoria facendogli ricoprire il ruolo che più possa soddisfare le sue ambizioni. Non una semplice bandiera, ma un incarico da svolgere magari a stretto contatto con il direttore sportivo. Non c’è fretta, però, fanno sapere dalla società, per adesso Totti si sta dedicando alla sua attività di procuratore sportivo con le due società da lui stesso fondate (la CT10 e la IT Scouting) che forniscono una consulenza a 360 gradi ai calciatori. Un modo per crescere sempre di più in un ambiente che affascina l’ex attaccante romanista, in attesa di un nuovo matrimonio la sua amata Roma.

