Francesco Totti a spasso in "incognito": «Cappuccio, mascherina e vivi Roma come mai»

«Freddo, un cappuccio, una mascherina e vivi Roma come non l'hai mai vissuta». Francesco Totti a spasso per la Capitale in "incognito". L'ex capitano giallorosso viene ripreso mentre passeggia nei pressi di piazza di Spagna: approfittando del freddo glaciale di questi giorni e dell'obbligo di mascherina, Totti è praticamente irriconoscibile e può girare senza essere riconosciuto. Il video, pubblicato nelle storie Instagram di un amico di Francesco, ha come musica di sottofondo "Roma Capoccia" di Antonello Venditti. Un po' di sana romanità anche per chi, come Totti, questa città la rappresenta a fondo, ma molto spesso non riesce a viverne la quotidianità come vorrebbe.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Totti e il regalo di Ilary per San Valentino: la reazione è... ROMA Totti: «Ecco come ha fatto Ilary a starmi vicino quando ero... ECONOMIA Very Mobile: Francesco Totti protagonista della nuova campagna... CALCIO Totti, la Figc apre un procedimento: «Io procuratore? Sono solo... LA REPLICA Totti: «Non faccio l'agente sportivo. Svolgo solo...

Ultimo aggiornamento: 15 Febbraio, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA