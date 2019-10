Totti misterioso su Instagram: «Non cercatemi». Arriva il reality “Celebrity Hunted”: ecco gli altri partecipanti

Si avvicina la messa in onda su Amazon Prime di “Celebrity Hunted” il reality in cui atleti e personaggi dello spettacolo dovranno sfuggire da alcuni cacciatori il cui unico obiettivo è catturarli. All’avventura parteciperà anche Francesco Totti che questa mattina su Instagram ha postato il primo indizio: «Non cercatemi. Devo rimanere in incognito presto capirete perché». L’ex dirigente giallorosso prima del suo compleanno (27 settembre) si trovava a Genova dove stava partecipando alle riprese del programma, mentre in giro per la Capitale c’era anche un sosia che ha destato non poca curiosità tra i tanti romani che lo hanno incontrato.

PASSIONE CALCIO

Ieri Totti si trovava allo stadio San Siro come ospite per il big match Inter-Juventus, mentre qualche giorno fa era a Londra - assieme alla moglie Ilary - dove ha assistito alla partita di Champions League tra Tottenham e Bayern Monaco che ha visto gli inglesi cadere 7 a 2 contro i tedeschi. La vita di Francesco senza la Roma è ancora più piena: oltre alla tv, il calcio resta la sua grande passione. Nei prossimi mesi annuncerà una nuova avventura nel mondo del calcio, indiscrezioni raccontano che voglia fondare un’agenzia di procuratori sportivi per selezionare giovani talenti (sia calciatori che allenatori).

GLI ALTRI

Ma Totti non è l'unico ad aver condiviso su Facebook il messaggio misterioso. Lo stesso è comparso, in versione post o Story, sulle bacheche di Fedez e Costantino della Gherardesca. Con loro, secondo le indiscrezioni, ci saranno Claudio Santamaria, Diana Del Bufalo.



