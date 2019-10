Totti, su Instagram un post d'amore per il calcio giocato. E i commenti sono memorabili

«E' sempre ... emozionante». E' bastata questa frase, abbinata a una foto che lo ritrae mente si allaccia gli scarpini, a far sommerge di like e di commenti il profilo Instagram di Francesco Totti. L'ex capitano ed ex dirigente della Roma sta partecipando con la sua squadra al campionato di calcio a 8 perché, nonostante i 43 anni compiuti lo scorso 27 settembre, proprio non ce la fa a staccarsi dal campo. Dal calcio giocato.

Ma se sono normali i commenti d'amore ricevuti dai suoi eterni tifosi, appassionati che ancora lo vedrebbero bene in campo con la sua 10 giallorossa soprattutto vista la catena impressionante di infortuni (e qualcuno lo ha ricordato a gran voce e senza scherzare nemmeno troppo anche domenica sera dopo aver visto i ritmi davvero bassi con cui si è giocata Samp-Roma...) fanno scalpore le frasi di affetto incassate dai suoi ex compagni-colleghi. «E' sempre ... emozionante», «Vederti giocare sì», ha risposto Radja Nainggolan con tanto di emoticons sorridenti. «#10 Legend», è invece il tributo di Miralem Pjanic al suo vecchio capitano. Luca Toni, che da Totti ebbe assist a palate nell'indimenticabile Mondiale 2006 e nei 6 mesi dell'ex centravanti in giallorosso resi indimenticabili dallo scudetto solo sfiorato, scherza: «Ti si blocca la schiena capitano!!!ahahh grande @francescototti sei al topppp!! Dai che arrivano le partite che contano ora...», mentre Aleandro Rosi si limita a postare un cuoricino dedicato a «@francescototti n1».

Ma tirare calci al pallone ormai è soltanto un gran divertimento per Totti, che si appresta ad apparire sugli schermi nel reality "Celebrity Hunted - Caccia all'uomo" in onda su Amazon Prime nel prossimo anno. Con l'ex fuoriclasse giallorosso appariranno Fedez, Luis Sal, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Costantino della Gherardesca, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo.

Ultimo aggiornamento: 18:27

