Totti: «Il giorno dell'addio al calcio mi ha dato più emozioni di Mondiale e scudetto»

«Ciò che ho provato il giorno del mio addio al calcio lo metto davanti allo Scudetto con la Roma e al Mondiale». La voce dinon smette di tremare quando si parla di quel 28 maggio 2017 quando all’Olimpico il popolo romanista lo ha salutato con le lacrime agli occhi: «È stata una giornata particolare, inusuale, non pensavo che la gente potesse arrivare fino a quel punto. Fare quel giro di campo e vedere la gente che piangeva per me è stato il trofeo più bello. Perché quello è amore e nessuno me lo leverà mai di dosso», ha detto a Sky Sport. È stata una Roma poco vincente quella di Totti che non gli ha permesso di arrivare alla vittoria del: «È un premio a cui tutti i giocatori ambiscono, ma non è semplice. A Roma non abbiamo la possibilità tutti gli anni di vincere scudetti o Coppe Campioni. È un trofeo che avrei voluto». In diretta conanche: «Noi potremmo ancora giocare e se Buffon sta bene è giusto che continui», l’ennesima frecciata a chi ha deciso di farlo smettere, perché se fosse stato per lui quel 28 maggio non sarebbe mai arrivato. Poi, un ricordo il ricordo assieme adegli anni vissuti in: «Alex ed io abbiamo giocato anche esterni, potevamo fare la prima o la seconda punta. I mister avevano tante possibilità, ma non le hanno viste perché hanno sempre deciso di scegliere uno o l’altro. Non sarà una partita, o una scelta dell’allenatore a levarci un’amicizia. Ancora potremmo dire la nostra, il problema è che non tutti la pensano come noi».