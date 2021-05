Francesco Totti torna in campo contro la violenza sulle donne: «Partita fra uomini sbarbati e con la barba»

Francesco Totti torna in campo per una nobile causa. L'ex capitano della Roma parteciperà alla partita organizzata da Gillette, Bomber vs King, per dire no alla violenza sulle donne. Questo l'annuncio di Totti su Instagram: «Il 20 maggio ci sarà una partita di calcio molto particolare, @Gillette_Italia e @Kingcgillette_italia portano in vita il primo match tra uomini sbarbati e con la barba. E la cosa davvero bella è la causa per cui scenderanno in campo: dire no tutti insieme alla violenza sulle donne, una causa importantissima e che ci riguarda tutti. Grazie per l’attenzione al tema e per l’intero progetto che fornirà supporto legale, psicologico e per l’inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA