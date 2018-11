Totti nella Hall of fame della Roma riceverò stasera una maglia speciale

Francesco Totti sarà questa sera ancor di più nella storia della Roma, quando riceverà, in un Olimpico quasi tutto esaurito la maglia che lo renderà il 28esimo romanista nella Hall of Fame del club giallorosso. Nel corso della cerimonia del prepartita di Roma-Real Madrid, l'ex capitano riceverà la speciale maglia sartoriale dedicata a tutti i membri della Hall of Fame. La cerimonia inizierà qualche minuto prima delle 20, mentre dalle 19.30 sui maxischermi dell'Olimpico verranno proiettati video-tributi dedicati al «Capitano». Ad accogliere Totti in campo ci saranno Falcao e Bruno Conti e altri protagonisti della storia della Roma, tra cui altri membri della Hall of Fame. La maglia è stata disegnata a Trigoria in Società nella primavera del 2012 e viene realizzata annualmente dal sarto Mario Calvo che in passato ha anche realizzato divise sociali per la squadra negli Anni 70. Per ciascun famer vengono prodotti due esemplari, uno va al calciatore eletto, l'altro rimane alla Società ed è destinato al futuro museo nello Stadio della Roma.

La maglia è realizzata con una speciale lana merinos ed è rossa con bordi giallo scuro per i giocatori di campo, mentre è nera con bordi giallorossi per i portieri. La maglia si ispira essenzialmente a due modelli passati, più che altro a livello di omaggio: il colletto ricorda quello degli Anni 80, mentre i tre bottoni si riferiscono alle maglie soprattutto degli Anni 60. I bottoni sono tre come le Società che si sono unite fondando la Roma. Sui fianchi la maglia è leggermente avvitata come quelle aderenti indossate nel 2000/01. Sul petto è ricamato per tutti «AS Roma Hall of Fame», seguito dal nome completo del calciatore e dall'anno di elezione. Sulla schiena è ricamato il cognome. Sulla manica destra l'anno di elezione. Sulla manica sinistra il cognome del calciatore e - per il solo esemplare che rimane alla Società - la scritta «AS Roma» in rosso su fondo giallo. Il carattere utilizzato per i ricami è un corsivo utilizzato a lungo, soprattutto negli Anni 40 e 50, per le carte intestate del Club. La maglia presenta due stemmi applicati che riflettono le variazioni cromatiche entrate in vigore nel 2017 con il ritorno ai colori della tradizione: Totti è il primo famer la cui maglia presenta i colori aggiornati. Lo stemma della Società si trova sul petto mentre sulla manica destra c'è quello della Hall of Fame.

Ultimo aggiornamento: 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA