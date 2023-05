Totti: «Mou? Vincere Europa League darebbe prospettive. Contento se la Fiorentina conquista la Coppa Italia»

«In una partita secca può succedere di tutto, la favorita dovrebbe essere l'Inter ma io sarei contento se vincesse la Fiorentina. Magari i nerazzurri poi possono rifarsi in Champions, sarebbe bello». Lo ha detto Francesco Totti alla conferenza stampa di presentazione della Coppa Italia Frecciarossa, alla stazione Termini.

«Si affrontano due formazioni che hanno meritato di arrivare in fondo, stanno bene fisicamente, hanno altre finali da giocare ma ci arrivano con la testa giusta.

Totti e l'Europa League della Roma

«Se la Roma vincerà l'Europa League cambierà il futuro di Mourinho? Vincendo il trofeo hai un'altra mentalità, un altro approccio con chiunque. Certo, Mou rimarrebbe sempre Mou anche in caso di sconfitta, ma vincendo avrebbe delle prospettive diverse per il futuro», ha poi aggiunto l'ex Capitano della Roma. «Tre italiane in finali europee? Speriamo che sia un inizio, e che almeno qualcuna riesca a portare un trofeo in Italia e far capire agli altri Paesi che il nostro calcio è sempre tra i più importanti - continua il Pupone - Dopo la penalizzazione della Juventus di ieri sera tutto lo scenario è cambiato, si è riaperto il discorso Champions, vedremo chi riuscirà nelle ultime due giornate a raggiungere questo prestigioso traguardo»