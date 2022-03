Totti, lo strano compleanno della figlia Isabel: gli auguri "separati" di Francesco e Ilary

Isabel Totti festeggia sei anni e sia mamma Ilary sia papà Francesco gli dedicano due dolcissimi post su Instagram. Ognuno sul suo account, senza postare foto di famiglia come accaduto lo scorso settembre quando la coppia ha portato la piccola di casa a Disneyland Paris. La coppia starebbe attraversando un momento particolare, indiscrezioni raccontano di una separazione imminente, seccamente smentita dall’ex attaccante della Roma: «Basta fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose. Fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire».

Parole pronunciate poco prima di una cena in un ristorante al centro di Roma assieme moglie Ilary e ai tre figlia Cristian, Chanel e Isabel. All’uscita decine di fotografi li hanno immortalati insieme e tra sorrisi e una raffica di battute tutto è sembrato essere rientrato. Il dubbio, però, resta anche perché nell’ultima partita della Roma all’Olimpico contro l’Atalanta, Francesco è stato inquadrato in tribuna vip, ma a 60 metri da lui c’era anche Noemi Bocchi. Sarebbe lei la nuova fiamma Totti: 34 anni , capelli biondi, occhi chiari, mamma di due bambini ed ex moglie di un dirigente del Tivoli calcio. Avrebbe stregato l’ex campione della Roma qualche mese fa, una relazione che andrebbe avanti da tempo ma che nessuna delle parti ha al momento confermato.