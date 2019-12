Totti pronto a prendere sotto la sua ala il baby Esposito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se Sebastiano Esposito sarà davvero un nuovo campione del calcio italiano, sarà il tempo a dirlo. Ma che fosse un predestinato lo si era intuito ben prima dell’esordio tra i grandi, in Europa League contro l’Eintracht Francoforte. Era il 14 marzo 2019 e quel giorno aveva già infranto un record, diventando il più giovane interista di sempre ad aver debuttato nelle coppe europee all’età di 16 anni e 255 giorni. Con l’esordio in Champions - il 23 ottobre, sempre a San Siro, contro il Borussia Dortmund - si è invece piazzato al secondo posto nella classifica del più giovane a esordire nella massima competizione continentale. Per intenderci, più precoce di lui c’è soltanto Beppe Bergomi che aveva debuttato nell’allora Coppa dei Campioni a 17 anni e 72 giorni.PIEDI IN TERRANumeri che spesso restano nell’almanacco delle statistiche perché nel mondo del calcio una volta intrapreso il sentiero della notorietà, c’è il rischio di smarrirsi e non ritrovare più la strada. «Deve tenere i piedi per terra e prendersi il diploma, la madre ci tiene molto», quanto detto dal padre Agostino, in passato calciatore e allenatore della Juve Stabia e ora osservatore per un marchio sportivo. Ad aiutare il giovane talento potrebbe essere Francesco Totti - tra l’altro, l’idolo di Esposito - che già lo aveva adocchiato e segnalato a Monchi quando ancora ricopriva un ruolo dirigenziale nella Roma. L’ex capitano giallorosso tra qualche settimana potrebbe cominciare la nuova avventura alla guida di un’agenzia di procuratori e il primo colpo potrebbe essere il gioiellino dell’Inter. Totti sarebbe, infatti, alla ricerca di giovani talenti da portare nella sua scuderia, affiliata con la Stellar Group del procuratore David Manasseh ed Esposito non poteva non essere il primo della lista.Nel frattempo che questo matrimonio suggestivo si possa compiere, nell’assistere al primo gol in serie A di Esposito, segnato su rigore dopo l’atto di generosità di Lukaku, molti hanno ricordato il primo sigillo, il 4 settembre 1994, di Totti contro il Foggia di Zdenek Zeman. Non per come è arrivato (il numero 10 aveva segnato su azione), ma per la precocità quasi simile: 17 anni e 342 giorni l’ex giallorosso, 17 anni e 172 giorni Esposito, secondo marcatore più giovane di sempre nell’Inter, dopo Mario Corso (17 anni e 97 giorni quando aveva segnato nel 1958 contro il Bologna).I SACRIFICIInsomma, le premesse ci sono tutte, toccherà ad Esposito mantenerle e diventare grande. Di sacrifici ne ha già fatti molti fin dai tempi del Club Napoli (la società nel quale è cresciuto, la stessa di Gigio Donnarumma) e uno degli ultimi è stato quello di rinunciare al Mondiale Under 17 per restare alla Pinetina dopo l’infortunio di Sanchez. Appassionato di Gabriele D’Annunzio (sul braccio il giovane attaccante ha come tatuaggio la frase «Ama il tuo sogno anche se ti tormenta»), Esposito arriva da una famiglia di sportivi. Trovato il primo gol in A, resterà per sempre l’immagine dell’abbraccio tra Sebastiano e la madre e quelle lacrime di gioia per un sogno realizzato. Il primo di tanti, si augurano tutti.