Coronavirus, Totti, sorpresa agli studenti di Bergamo: appare nella videochat di classe

“Nei sacrifici c’è determinazione e voglia”, ricorda la leggenda giallorossa in relazione al recupero incredibile dall’infortunio che nel 2006 poteva fargli saltare il Mondiale, poi vinto, in Germania. Una lezione di vita su come si superano le difficoltà, l’ha definita uno degli insegnanti che hanno partecipato alla chiamata. L’applauso al campione è partito spontaneo.

Totti ha parlato per circa un'ora unendo tutte le classi, tra lo stupore generale dei ragazzi. ”Faccio il tifo per tutti voi", le parole dell'ex numero 10 quasi commosso. "Quello che stai facendo dimostra quanto grande sei", gli dice un papà, quasi più emozionato del figlio. Totti ha ribadito come sia il "momento di fare sacrifici, anche se è difficile. So che è dura, ma così facendo raggiungeremo il nostro obiettivo". A fine collegamento Francesco ha aggiunto di apprezzare "il lavoro di Gasperini e dell'Atalanta, una grande squadra". Intorno alle 18 Totti ha salutato i 600 ragazzi, cercando di regalare una battuta a ognuno di loro.

