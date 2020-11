Totti, prima la paura poi la vittoria contro il virus: «La diagnosi è stata un colpo al cuore». Curato da Zangrillo, il medico di Berlusconi

Francesco Totti ha sconfitto definitivamente il Covid-19. L’ex attaccante della Roma ha raccontanto attraverso Instagram la malattia, la diagnosi, il decorso e la guarigione: «Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: polmonIte bilaterale per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti. Il COVID si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni». Zangrillo è stato il medico che ha curato Silvio Berlusconi.

