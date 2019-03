Totti vola in Cina per la Football Legends Cup: giocherà per la prima volta con Baggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Totti lontano dal campo non ci sa stare, la vita del dirigente non è appagante quanto segnare un gol davanti al pubblico in delirio. E quindi l’ex numero 10 ieri sera assieme alla famiglia è salito su un aereo che lo porterà in Cina, più precisamente a Chengdu, città nella provincia di Sichuan per disputare laun torneo che a cui parteciperanno le leggende del calcio tra cui(partito da Amsterdam assieme a Zaccardo e Antonini),. Ecco perché Francesco ieri sera era assente alla cena di eri sera organizzata daper salutare(resposnabili del settore giovanile),. La competizione comincerà il 24 marzo e si giocherà aluna struttura che può contenere fino 12 mila persone, il ritorno nella Capitale di Francesco è previsto per martedì prossimo.Non è la prima volta chefa visita in Cina, è successo anche lo scorso luglio per lo stesso evento che ha riscosso un successo mondiale. È stato proprio l’ex capitano giallorosso a mandare in estasi il pubblico alla ricerca di un autografo dopo aver assistito alle sue prodezze in campo. Quest’anno per la prima volta Totti e Baggio giocheranno insieme, uno spettacolo da non perdere che garantirà alla Roma la vibilità internazionale voluta dal presidente Pallotta.