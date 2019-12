Totti a tavola con il suo "attore" Castellitto: al via le riprese della fiction sulla vita del Capitano

L'uno incontra l'altro. Pietro Castellitto a tavola con Francesco Totti, in un ristorante - sull'Aventino - "amico" dell'ex capitano della Roma. La foto ci racocnta che sarà proprio il figlio di Sergio e Margaret Mazzantini a interpretare Francesco in una fiction in programma su Sky (realizzata da WildSide), che sarà in sei episodi e verrà diretta da Luca Ribuoli. Le riprese cominceranno il prossimo febbraio e termineranno a giugno 2020. Nello scatto pubblicato sull’account Instagram del noto ristorante romano all’Aventino ci sono Francesco e Pietro in posa. Foto che in serata è stata rimossa. Ultimo aggiornamento: 23:19





