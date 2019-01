Totti incontra Michele Fiscaletti, vittima di Corinaldo: il ragazzo si è svegliato dal coma

È stato un ritorno alla vita speciale quello del giovane Michele Fiscaletti, rimasto a lungo in coma dopo le ferite riportate nella calca della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Venerdì 18 gennaio ha finalmente incontrato il suo idolo, Francesco Totti.

«Michele - si legge sul sito del club giallorosso - era insieme ai suoi amici ad assistere a un concerto in una discoteca l'8 dicembre, una serata trasformatasi in dramma e costata la vita a 5 giovani ragazzi e una donna di 39 anni. Per le conseguenze delle ferite, Michele è entrato in coma. Conoscendo la sua passione per la Roma, i suoi amici si sono attivati per recapitare sui social un messaggio a Francesco Totti».





La risposta del dirigente giallorosso non si è fatta attendere attraverso un La risposta del dirigente giallorosso non si è fatta attendere attraverso un video pubblicato su Instagram . «Ciao Michele volevo darti un grande un saluto. Mi raccomando: reagisci! Ti aspetto a Trigoria il prima possibile». Venerdì scorso il sogno del ragazzo 18enne si è realizzato: è stato accolto da Totti a Trigoria.

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA