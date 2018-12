Roma, Totti visita a sorpresa il Bambino Gesù: «Vi aiuterò a costruire il nuovo ospedale», l'emozione di Tommy

Sorprese a ripetizione nella emozionate visita all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma di Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso si è intrattenuto con i bambini in ludoteca e poi ha visitato i reparti di Cardiologia, Medicina dello Sport e Anestesia e Rianimazione Cardiochirurgica. E proprio all'ingresso l'incontro con il suo tifoso più grande, Tommy, il ragazzo con la sindrome di Down della Borghesiana che nei mesi scorsi aveva espresso, quale suo desiderio più grande, proprio quello di incontrare l'asso giallorosso.

Totti ha incontrato la presidente dell’Ospedale, Mariella Enoc, e il direttore generale, Ruggero Parrotto, concludendo la visita con un impegno: «Mi ha fatto piacere stare qui oggi e passare un po’ di tempo con i bambini, con i genitori, gli infermieri e i medici. So che il prossimo anno il vostro ospedale compirà 150 anni di storia e so che avete grandi progetti per il futuro, in particolare l’ampliamento della sede di Palidoro e una nuova sede a Villa Pamphilj. Mi piacerebbe far parte di questa storia e mi sento di sostenere e contribuire alla realizzazione del nuovo Ospedale e continuare ad aiutare i bambini di Roma e di tutto il mondo che vengono a curarsi da voi».



La presidente del Bambino Gesù,, ha ringraziato Francesco: «Sei un riferimento per tanti bambini e ragazzi. I nostri pazienti e le loro famiglie ti vogliono bene. Mi auguro che il tuo gesto possa essere di esempio e che la Comunità del Bambino Gesù possa contare sull’aiuto di persone speciali come te».

Ultimo aggiornamento: 17:23

