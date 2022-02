Totti "ecologico", è ambasciatore vetture elettriche Volkswagen

Un uomo immagine per eccellenza, ora anche della Volkswagen. Che ha coninvolto Francesco Totti: scopo dell'iniziativa è promuovere l'innovativa gamma ID. e rendere la mobilità elettrica Volkswagen più comprensibile e facile per tutti. La collaborazione con il campione italiano durerà due anni e avrà al centro l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla vita quotidiana con un'auto elettrica, tramite contenuti pensati per informare e sfatare i luoghi comuni legati a questa tecnologia che ancora resistono.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Carico ed elettrizzato, <a href="https://twitter.com/Totti?ref_src=twsrc%5Etfw">@Totti</a> è pronto per diventare ambassador di una nuova era della mobilità ad emissioni zero.<a href="https://twitter.com/hashtag/ElettricoPerTotti?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ElettricoPerTotti</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ElettricoPerTutti?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ElettricoPerTutti</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ID3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ID3</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ID4GTX?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ID4GTX</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GammaID?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GammaID</a> <a href="https://t.co/M2G5dv5LyF">pic.twitter.com/M2G5dv5LyF</a></p>— Volkswagen Italia (@Volkswagen_IT) <a href="https://twitter.com/Volkswagen_IT/status/1488829551090159616?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Nel ruolo di ambasciatore della ID. Family, Francesco Totti si farà interprete e traduttore, per rendere l'elettrico Volkswagen più alla portata di tutti. La sua grande popolarità e la sua capacità di mettersi in gioco con ironia e semplicità saranno gli ingredienti fondamentali di una campagna di comunicazione incentrata sul gioco di parole: «L'elettrico per Totti, l'elettrico per tutti». L'elettrico Volkswagen entrerà anche a far parte del quotidiano dello stesso Francesco Totti: per la durata dell'accordo, infatti, avrà a disposizione una compatta ID.3 e un SUV sportivo a trazione integrale ID.4 GTX, per viaggiare a zero emissioni locali.