Son, doppietta e preghiera per scusarsi ancora con Andrè Gomes

Prima le lacrime in mezzo alcampo, poi le sentite scuse nel post partita, ieri sera anche una dedica dopo il gol in Champions. Son, calciatore del Tootenham che nell'ultima gara di Premiei ha causato un brutto infortunio a Adnrè Gomes, non finisce più di scusarsi con il'avversario e collega. Rimasto turbato dall'esito dello scontro (frattura della caviglia) il sudcoreano non riesce ancora a dimenticare e a scrollarsi di dosso quel peso, e così appena ne ha l’occasione torna a chiedere scusa. Autore di una doppietta, nel match stravinto dal Tottenham in Champions League contro la Stella Rossa (due gol ravvicinati, al 57’ e al 61’), Son ha festeggiato la sua prima rete andando a cercare la telecamera per mandare il suo messaggio: mani giunte, un inchino accennato, lo sguardo in camera come a rivolgersi direttamente allo sfortunato avversario. I campioni si riconoscono anche da gesti come questi.