Tottenham, Pochettino: «Stiamo vivendo un sogno, vorrei non finisse»

«L'Ajax, dopo il match di andata,è in leggero vantaggio, e l'unico modo che abbiamo di superare il turno e andare in finale è di vincere qui. Non c'è alternativa, e ora abbiamo bisogno di trovare le giuste energie». Come gli succedeva sempre alla vigilia delle partite dell'ultimo Mondiale vinto con la Francia (di cui era capitano) e anche del Tottenham, Hugo Lloris parla a 24 ore da una sfida decisiva, la semifinale di ritorno di Champions fra l'Ajax e gli Spurs. «Siamo tutti entusiasti del fatto di esser arrivati fin qui - aggiunge il francese -, e non vogliamo fermarci proprio adesso. È un'occasione troppa grande per il nostro club e il desiderio di farcela ci spingerà». Ottimista anche il tecnico Mauricio Pochettino. «Il risultato negativo per noi dell'andata - spiega - ci rende più difficile il compiuto di domani, ma la situazione di questa doppia sfida è ancora aperta. Però dovremo dare il massimo, perché sappiamo di essere obbligati a vincere. E questo è uno stimolo in più». Pochettino ne ha un altro particolare, visto che lo stadio in cui si gioca domani è la Johan Cruijff Arena. «Lui era un genio, una persona incredibile che ho sempre ammirato - dice il tecnico del Tottenham -. Ho vissuto nella sua stessa città, Barcellona, per quasi venti anni, anche se sponde diverse (Pochettino è stato giocatore ed allenatore dell'Espanyol n.d.r.). Ho giocato contro suo figlio Jordi. Cruijff è stato fonte d'ispirazione per molti ed ora è un'emozione essere qui per giocare una semifinale di Champions League, cosa che pochi si sarebbero aspettati. Stiamo vivendo un sogno e vorremmo che non finisse».

