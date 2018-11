Tottenham, Pochettino: «Contro l'Inter farò dei cambi»

«Abbiamo la possibilità di lottare per obiettivi importanti. Avere molte partite in un periodo di tempo concentrato significa lottare in diverse competizioni. Da un certo punto di vista è ottimo ma dovremo essere bravi nella rotazione dei giocatori per non avere problemi. Anche domani, contro l'Inter, faremo rotazione». Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, avversario dell'Inter domani in Champions League, spera nel riscatto dopo la sconfitta a San Siro dell'andata puntando sulla carica dei tifosi al Wembley Stadium, ma sa di dover fare i conti con un calendario fitto. Il club inglese è terzo in classifica a 4 punti, mentre l'Inter è seconda a sette. Una classifica che non concede margine d'errore agli Spurs. «I nostri tifosi sono molto importanti. Li avrò sempre nel mio cuore - afferma l'allenatore durante la conferenza della vigilia - e spero domani in uno stadio pieno». Poi sui singoli giocatori: «Alli ha una mentalità vincente, ama stare sotto pressione. Vertonghen si è allenato bene e può giocare, mentre Son dobbiamo gestirlo diversamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA