Tottenham-Liverpool, le pagelle: Alisson para tutto, Origi entra e segna

LLORIS 6Il francese voleva bissare con la Champions il mondiale vinto l’estate scorsa con la sua Francia. Invece, il suo sogno si ferma a Madrid.TRIPPIER 6Meglio in fase difensiva. Non spinge molto in attacco.ALDERWEIRELD 5.5Una partita sufficiente fino alla disattenzione del gol di Origi che al minuto 88 chiude il match e spegne ogni ambizione di rimonta degli Spurs.VERTONGHEN 6Avrebbe potuto fare meglio nel finale, ma non smette di lottare.ROSE 6.5Uno dei migliori del Tottenham. Bene quando chiude su Salah.SISSOKO 5Ingenuo perché il suo fallo di mano spalanca la strada al Liverpool.WINKS 5A centrocampo soffre il giro palla dei Reds.ALLI 5Prestazione altalenante. Sbaglia molto e il Tottenham ne risente.ERIKSEN 5Il giocatore più atteso. Si vede solo con una punizione nel finale che Alisson devia in angolo.SON 6Corre molto cercando di creare scompiglio nella retroguardia avversaria.KANE 6Mai pericoloso, ma non smette mai di duellare con i giocatori del Liverpool.LUCAS MOURA 5.5Questa volta l’eroe di Amsterdam non incide.POCHETTINO 5.5Per la cavalcata fino alla finale meriterebbe un bel voto, ma forse in questa partita ci voleva qualcosa in più.ALISSON 7.5Quando il Liverpool è in affanno, c’è sempre lui che ci mette una pezza.ALEXANDER-ARNOLD 7Uno così, forse, non lo vorresti mai come avversario. Una gara perfetta.MATIP 6.5Una prestazione brillante, senza patemi.VAN DIJK 6.5Anche lui sbaglia poco. Una sicurezza nella notte di Madrid.ROBERTSON 6Non ha paura di sfornare assist su assist e di lottare con gli esterni del Tottenham.HENDERSON 6.5Quando c’è da contrastare gli Spurs, non si tira mai indietro.FABINHO 6Soffre le ripartenze del Tottenham, ma mantiene la calma necessaria per una gara del genere.WJNALDUM 6Cerca di fare il suo fino a quando è in campo, prima di essere sostituito da Milner.SALAH 6.5Pronti via segna il rigore del vantaggio. Si prende una bellissima rivincita dopo la finale persa a Kiev il 26 maggio 2018 contro il Real Madrid.FIRMINO 4.5Il peggiore in campo dei suoi. Non stava benissimo e si vede.MANÉ 6Corre molto, ma forse sbaglia un po’ troppo rispetto a quello che siamo abituati a vedere.ORIGI 7Entra e segna, meglio di così?MILNER 6.5Appena entra, sfiora il 2-0.KLOPP 8Non ha mai capito, ha detto alla vigilia, il motivo delle sei finali perse. Ma non conta non aver trovato la risposta. Da stasera è finalmente campione d’Europa.