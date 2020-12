Tottenham e Liverpool pareggiano ma rimangono in testa. Leverkusen davanti a tutti in Germania

Ci sono Tottenham e Liverpool in testa alla Premier League: anche se sia la squadra di Mourinho che quella di Klopp non vanno oltre un pareggio con lo stesso risultato (1-1). Ma andiamo con ordine: perché nel pomeriggio gli Spurs impattano sul campo del Crystal Palace: vantaggio della truppa dello Special One grazie alla solita rete di Kane con l’assist, manco a dirlo, di Son. La solita sinfonia del Tottenham di questa prima parte di stagione. All’81’ però la squadra di quella vecchia volpe di Hodgson riesce a trovare il pari con Schlupp. E nel finale non succede nulla. Diverso invece il pareggio dei Reds, che in casa del Fulham sono costretti a rimontare. Reid (25’) porta avanti i padroni di casa. Ci pensa Salah, nel finale e su rigore, a non lasciare la squadra di Londra da sola in testa alla classifica. In serata il Leicester ha battuto 3-0 il Brighton, mentre l'Arsenal ha perso in casa contro il Burnley (0-1). Arteta è a rischio.

BUNDESLIGA

In Germania non è più dominio Bayern Monaco. Perché alla fine del weekend davanti a tutti c’è il Leverkusen che vince 4-1. Distrutto l’Hoffenheim di Hoeness: la banda dell’olandese Bosz piazza subito il doppio colpo con Bailey (4’ e 27’). Nella ripresa Baumgartner cerca di riaprirla, ma è Wirtz a rimettere immediatamente le cose a posto per la nuova capolista. Che nel finale, sfruttando la doppia superiorità numerica, trova con il rigore di Alario la rete che fissa il risultato. Nel pomeriggio pareggio (2-2) tra Augusta e Schalke 04: gli ospiti rimangono ultimi in classifica.

LIGA

Con il pareggio interno contro l’Eibar, la Real Sociedad – che giovedì ha pareggiato al Diego Armando Maradona – aggancia l’Atletico Madrid in testa alla Liga. Finisce 1-1: al vantaggio dei padroni di casa (20’, rete di Berrenetxea) ha risposto al 65’ Enrich. Soffrendo il Barcellona ha avuto la meglio sul Levante (1-0). Partita decisa dalla rete di Messi al 76' che permette a Koeman di salvare la panchina.

