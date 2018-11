Tottenham-Inter, Spalletti: «Sono molto dispiaciuto per il risultato, ora vediamo che cosa succede»

Non nasconde la delusione, Luciano Spalletti, dopo la sconfitta con il Tottenham, un ko che complica e non poco i piani dell'Inter verso gli ottavi di Champions League. «Siamo dispiaciuti per il risultato. Sapevamo la gara che avremmo affrontato, ci siamo sacrificati, retto il campo bene e non abbiamo sofferto più tanto - le parole del tecnico nerazzurro nel post-partita -. La squadra ha fatto quello che doveva fare, qualche volta non ha usato tutta la personalità che possiede, pochi minuti prima del loro gol abbiamo avuto un'occasione con Perisic. Abbiamo concesso poco e potevamo osare qualcosa di più, a volte perdiamo qualche pallone che è il nostro tallone d'Achille, siamo timidi nella gestione». Ora tutto dipenderà dall'ultima gara, con l'Inter che sfiderà il Psv Eindhoven e dovrà sperare in un favore del Barcellona contro il Tottenham. «Non so che farà il Barcellona, ha una fila di vittorie in casa che non può andare a sciupare in una gara di Champions, io sono convinto che a questo livello sono discorsi che non si possono fare. Proviamo ad andare a giocare la prossima e vediamo cosa succede», l'opinione di Spalletti. «È una sconfitta pesante, perché non dipendiamo più da noi stessi - ha aggiunto Borja Valero -. Dovremo fare la nostra gara, vincere e vedere cosa succede. Speriamo vada tutto bene, ma non sarà facile». La testa intanto va già al match di domenica contro la Roma, gara per cui andranno valutate anche le condizioni di Nainggolan:«Penso sia difficile vederlo a Roma - ha spiegato il tecnico -. Gli si è riacutizzato il problema alla caviglia e poi anche a livello muscolare ha avuto un problema perché poi ha corso male. Ma avevamo fatto tutte le prove e parlato coi medici prima della partita, era a posto», ha concluso Spalletti.

Ultimo aggiornamento: 29 Novembre, 00:41

