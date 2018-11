Tottenham-Inter, le pagelle: Brozovic è un distastro, a Icardi non arriva un pallone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LLORIS 6.5Praticamente mai impegnato fino al 31’ della ripresa quando devia in angolo un tiro di Perisic.AURIER 6Affascinante il duello con Asamoah. A volte gli va bene, a volte no.ALDERWIRELD 6Non gioca con la solita concentrazione.VERTONGHEN 6.5Meglio lui di Alderwireld. Chiude ogni spazio e si fa vedere anche in attacco.DAVIES 6.5Sulla sinistra fa quello che vuole.WINKS 7Fa tremare l’Inter quando con un tiro da fuori centra la traversa.SISSOKO 7.5Fisicamente non dà scampo ai nerazzurri. Recupera tanti palloni.LAMELA 6Tira fuori dal cilindro qualche numero interessante, ma a volte si spegne.DELE ALLI 6.5Inizia da esterno, poi gioca più vicino a Kane. Non dà punti di riferimento alla difesa dell’Inter.LUCAS MOURA 6.5Sempre pericoloso quando ha la palla tra i piedi.KANE 6Quando riceve palla ne salta sempre due o tre, ma alla sua prestazione manca qualcosa.SON 6Giusto in tempo per farsi ammonire.ERIKSEN 7Entra e segna. Non avrebbe potuto fare di meglio.POCHETTINO 6.5Si gioca la carta Eriksen (tenuto in panchina un po' a sorpresa) e viene premiato con il suo gol vittoria.HANDANOVIC 6.5Il Tottenham ci prova da ogni posizione del campo.D’AMBROSIO 5Gli avversari gli vanno via con facilità.DE VRIJ 5.5Kane è un avversario ostico da affrontare.SKRINIAR 5.5La solita brillante prestazione, ma si fa sorprendere anche lui sul gol di Eriksen.ASAMOAH 5.5Spesso prova a dare una mano in attacco, ma non sempre concentrato in fase difensiva.VECINO 5In difficoltà fin dall’inizio. Commette troppi errori.BROZOVIC 4.5Il Tottenham attacca centralmente e lui non riesce mai ad avere la meglio.POLITANO 6Sta attraversando un buon periodo.NAINGGOLAN 4.5Non sta bene fisicamente e si vede. Esce dopo soli 44 minuti.PERISIC 5Si fa vedere con un tiro dopo la mezz’ora della ripresa. Troppo poco.ICARDI 5.5L’Inter non va mai al tiro e all’argentino non arrivano mai palloni. Bravo quando torna a dare una mano in difesa.BORJA VALERO 6.5Ha subito una bella occasione, ma lo spagnolo tarda il tiro e si fa rubare il pallone. Con lui l’Inter ha un salto di qualità in fase di impostazione.SPALLETTI 5L’Inter gioca male e ora complica la sua avventura in Champions.