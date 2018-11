Tottenham-Inter alle 21 La Diretta Serve un punto per la festa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È una partita caldissima quella che va in scena a Londra questa sera tra Tottenham Hotspur ed Inter; per gli inglesi, che due settimane fa hanno battuto in rimonta il PSV per 2-1, è l'ultima chance di rientrare nella lotta per un posto tra le prime due del girone, per i nerazzurri di Luciano Spalletti, reduci dal pareggio per 1-1 di San Siro col Barcellona, la chance di chiudere questa sera i conti e pensare già agli ottavi di finale di febbraio.