Il Tottenham su Florenzi, la Roma ascolta e pensa a Hysaj

Da un lato la conferma dell’interesse per Hysaj. Dall’altro il timido sondaggio del Tottenham per Florenzi, che si somma a quelli effettuati nelle settimane scorse dal Siviglia e dall’Atletico Madrid. In mezzo la sensazione sempre più crescente che le parole di Petrachi - «Florenzi ad oggi è il capitano della Roma» - si portino dietro una scadenza temporale. A Trigoria, al netto delle smentite, attendono un’offerta per il nazionale azzurro. E considerando che Spinazzola è stato pagato 29,5 milioni, questa non potrà essere inferiore. Intanto schermaglie di mercato, traducibili in 2 milioni, rallentano l’annuncio ufficiale di Veretout. Diciannove l’offerta giallorossa, 21 la richiesta viola. Empasse che ha sorpreso anche il centrocampista, pronto già da ieri a sbarcare nella capitale per svolgere le visite mediche.VERETOUT C’ÈDifficile immaginare che una trattativa virtualmente chiusa martedì sera possa saltare. Di certo la rallenta. In quest’ottica è l’agente del francese che sta provando a sbloccare la situazione. Anche perché gli affari con la Roma, come spiegato in precedenza, potrebbero non essersi conclusi con l’ex Saint Etienne. Petrachi ha approfittato dell’incontro tenutosi a Trigoria per chiedere al manager informazioni anche su Hysaj. È il terzino albanese il giocatore monitorato in caso di addio di Florenzi. Il procuratore Lucci, che segue Alessandro, è pre-allertato anche sul versante-Suso. La Roma è convinta che con un’offerta intorno ai 25-30 milioni lo spagnolo possa lasciare il Milan. Nei prossimi giorni previsto nuovo contatto per Alderweireld che nel frattempo è partito con il Tottenham per la tournée asiatica. Nel caso di cessione di Nzonzi, il ds salentino proverà l’affondo per Almendra.