Tottenham-Conte, ora è ufficiale: l'ex Inter e Juve torna in Premier League alla guida degli Spurs

Il ritorno di Antonio Conte in Premier League era nell'aria da giorni, specie dopo l'esonero di Nuno Espirito Santo dalla panchina del Tottenham. L'ex Inter, con cui ha vinto lo scudetto solo a maggio, era stato accostato anche al Newcastle, ma sono gli Spurs con Fabio Paratici a essersi accapparrati l'allenatore pugliese. E quindi, ecco l'annuncio ufficiale, arrivato via Twitter: «Siamo lieti di annunciare la nomina di Antonio Conte come nostro allenatore con un contratto fino all'estate del 2023, con opzione di proroga», scrivono.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021