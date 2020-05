Ancora trasgressioni in Premier: Aurier "scappatella" dal barbiere

Il Tottenham apre una indagine sul suo giocatore Serge Aurier che avrebbe nuovamente violato le regole del distanziamento sociale. A ricostruire la storia è il 'Daily Mail', il giocatore ha postato su Instagram una foto che lo ritrae assieme al suo barbiere quando le restrizioni contro il coronavirus nel Regno Unito prevedono che la categoria in questione non possa riaprire le proprie attività fino al 4 luglio. «Stiamo investigando sulle circostanze e affronteremo l'inconveniente nel modo appropriato», la riposta del club. Non sarebbe la prima volta che l'ivoriano viola le regole, lo scorso 21 aprile Aurier si era allenato fianco a fianco col compagno di squadra Moussa Sissoko all'aperto quando le norme anti Ultimo aggiornamento: 16:11

